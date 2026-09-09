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Фотобарабан Xerox 101R00474 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан Xerox 101R00474

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Фотобарабан Xerox 101R00474 - фото 1
Фотобарабан Xerox 101R00474 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3215, 3225, 3052, 3260
Цвет
черный
  • Фотобарабан Xerox 101R00474 - фото 1
  • Фотобарабан Xerox 101R00474 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318777
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3215, 3225, 3052, 3260
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х10
Вес, г.
900

Описание товара Фотобарабан Xerox 101R00474

Фотобарабан Xerox 101R00474 представляет собой оригинальный расходный материал и позволяет значительно продлить срок службы вашего печатного устройства. Представленная модель может использоваться в ряде принтеров популярного бренда Xerox: Phaser 3052, Phaser 3260, WorkCentre 3215 и WorkCentre 3225.

Отзывы о товаре Фотобарабан Xerox 101R00474




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3215, 3225, 3052, 3260
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобарабан Xerox 101R00474 представляет собой оригинальный расходный материал и позволяет значительно продлить срок службы вашего печатного устройства. Представленная модель может использоваться в ряде принтеров популярного бренда Xerox: Phaser 3052, Phaser 3260, WorkCentre 3215 и WorkCentre 3225.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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