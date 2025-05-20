Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M2040dn, M2540dn, M2640idw
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168119
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M2040dn, M2540dn, M2640idw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х9
Вес, г.
600
Описание товара Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 7200 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M2040dn, M2540dn, M2640idw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 7200 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, всё пришло в коробке, упаковано хорошо, претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Фото не успела сделать, отправила родственникам уже. Пришел в оригинальной упаковке. Упаковка целая. Доставка оперативная. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
к качеству претензий нет, но стали недосыпать тонер, взвешиваю перед установкой, и с каждой покупкой всё меньше тонера. должно быть 480 гр, а теперь и 380 гр попадаются.
Достоинства:
Комментарий:
почему-то не в запайке, просто в коробке
Достоинства:
Комментарий:
Картридж похож на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Картридж пришел в целой упаковке. При установке картриджа МФУ не ругалось, видимо оригинальный. Печатает чисто, чётко, без полос. Сколько прослужит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Ошибку не выдал,все хорошо,чип есть,печатает без проблем. Цена отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Товаром разочарована. За такие деньги и не оригинал. В отзывах писали, что чип видит. Не видит принтер этот картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж. Постоянно берем. Проблем нет. Все хорошо печатает.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне выглядит как оригинал, чипы на месте. Упаковка оригинал. Печатает чисто. Образец печати прилагаю
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, не дешего, зато качественно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж за хорошие деньги, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный картридж, принтер доволен, урчит и печатает
Достоинства:
Комментарий:
очень легкий, такое ощущение, что его в коробке нет)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж! По совету сисадмина всегда беру только такой для МФУ, работает на 5+!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж) упаковка оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая копия. Спереди оригинал, на заднем плане заказанный картридж
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Данный товар приобретен впервые. По внешним признакам товар оригинальный. В МФУ Kyocera M2040dn сейчас стоит картридж, как закончится, поставлю этот и дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж все подошло
Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, всё пришло в коробке, упаковано хорошо, претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Фото не успела сделать, отправила родственникам уже. Пришел в оригинальной упаковке. Упаковка целая. Доставка оперативная. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
к качеству претензий нет, но стали недосыпать тонер, взвешиваю перед установкой, и с каждой покупкой всё меньше тонера. должно быть 480 гр, а теперь и 380 гр попадаются.
Достоинства:
Комментарий:
почему-то не в запайке, просто в коробке
Достоинства:
Комментарий:
Картридж похож на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Картридж пришел в целой упаковке. При установке картриджа МФУ не ругалось, видимо оригинальный. Печатает чисто, чётко, без полос. Сколько прослужит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Ошибку не выдал,все хорошо,чип есть,печатает без проблем. Цена отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Товаром разочарована. За такие деньги и не оригинал. В отзывах писали, что чип видит. Не видит принтер этот картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж. Постоянно берем. Проблем нет. Все хорошо печатает.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне выглядит как оригинал, чипы на месте. Упаковка оригинал. Печатает чисто. Образец печати прилагаю
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, не дешего, зато качественно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж за хорошие деньги, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный картридж, принтер доволен, урчит и печатает
Достоинства:
Комментарий:
очень легкий, такое ощущение, что его в коробке нет)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж! По совету сисадмина всегда беру только такой для МФУ, работает на 5+!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж) упаковка оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая копия. Спереди оригинал, на заднем плане заказанный картридж
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Данный товар приобретен впервые. По внешним признакам товар оригинальный. В МФУ Kyocera M2040dn сейчас стоит картридж, как закончится, поставлю этот и дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж все подошло