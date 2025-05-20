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Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный

21 Отзывы
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Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M2040dn, M2540dn, M2640idw
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168119
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M2040dn, M2540dn, M2640idw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х9
Вес, г.
600

Описание товара Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 7200 страниц

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Alsu G.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, всё пришло в коробке, упаковано хорошо, претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Фото не успела сделать, отправила родственникам уже. Пришел в оригинальной упаковке. Упаковка целая. Доставка оперативная. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
к качеству претензий нет, но стали недосыпать тонер, взвешиваю перед установкой, и с каждой покупкой всё меньше тонера. должно быть 480 гр, а теперь и 380 гр попадаются.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
почему-то не в запайке, просто в коробке
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Наталия З.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж похож на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж пришел в целой упаковке. При установке картриджа МФУ не ругалось, видимо оригинальный. Печатает чисто, чётко, без полос. Сколько прослужит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ошибку не выдал,все хорошо,чип есть,печатает без проблем. Цена отличная!
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Алёна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром разочарована. За такие деньги и не оригинал. В отзывах писали, что чип видит. Не видит принтер этот картридж.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж. Постоянно берем. Проблем нет. Все хорошо печатает.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Иван Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне выглядит как оригинал, чипы на месте. Упаковка оригинал. Печатает чисто. Образец печати прилагаю
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Макс К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, не дешего, зато качественно
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж за хорошие деньги, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Пелымская Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный картридж, принтер доволен, урчит и печатает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
очень легкий, такое ощущение, что его в коробке нет)
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Лариса Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж! По совету сисадмина всегда беру только такой для МФУ, работает на 5+!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж) упаковка оригинал
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая копия. Спереди оригинал, на заднем плане заказанный картридж
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Данный товар приобретен впервые. По внешним признакам товар оригинальный. В МФУ Kyocera M2040dn сейчас стоит картридж, как закончится, поставлю этот и дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Степан Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж все подошло



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M2040dn, M2540dn, M2640idw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 7200 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Alsu G.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, всё пришло в коробке, упаковано хорошо, претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Фото не успела сделать, отправила родственникам уже. Пришел в оригинальной упаковке. Упаковка целая. Доставка оперативная. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
к качеству претензий нет, но стали недосыпать тонер, взвешиваю перед установкой, и с каждой покупкой всё меньше тонера. должно быть 480 гр, а теперь и 380 гр попадаются.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
почему-то не в запайке, просто в коробке
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Наталия З.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж похож на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж пришел в целой упаковке. При установке картриджа МФУ не ругалось, видимо оригинальный. Печатает чисто, чётко, без полос. Сколько прослужит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ошибку не выдал,все хорошо,чип есть,печатает без проблем. Цена отличная!
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Алёна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром разочарована. За такие деньги и не оригинал. В отзывах писали, что чип видит. Не видит принтер этот картридж.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж. Постоянно берем. Проблем нет. Все хорошо печатает.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Иван Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне выглядит как оригинал, чипы на месте. Упаковка оригинал. Печатает чисто. Образец печати прилагаю
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Макс К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, не дешего, зато качественно
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж за хорошие деньги, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Пелымская Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный картридж, принтер доволен, урчит и печатает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
очень легкий, такое ощущение, что его в коробке нет)
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Лариса Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж! По совету сисадмина всегда беру только такой для МФУ, работает на 5+!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж) упаковка оригинал
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая копия. Спереди оригинал, на заднем плане заказанный картридж
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Данный товар приобретен впервые. По внешним признакам товар оригинальный. В МФУ Kyocera M2040dn сейчас стоит картридж, как закончится, поставлю этот и дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Степан Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж все подошло


Картридж Kyocera TK-1170 для Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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