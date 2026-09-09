Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC
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Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%12 290 руб. 12 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306999
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
40
Детский унитаз
нет
Конструкция
пристенный
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
да
Цвет
белый
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х41
Вес, кг.
26
Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Like C801700SC
Ультрамодный дизайн Dynamic Organic с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Комплектуется сиденьем с механизмом плавного закрывания: механизм рассчитан на 100 000 закрываний. Материал сиденья — дюропласт — устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.
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Теги товара: Белый
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
40
Детский унитаз
нет
Конструкция
пристенный
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
да
Цвет
белый
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Ультрамодный дизайн Dynamic Organic с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Комплектуется сиденьем с механизмом плавного закрывания: механизм рассчитан на 100 000 закрываний. Материал сиденья — дюропласт — устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
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