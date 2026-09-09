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Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоштатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий, магний
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
17
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 5
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 6
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 7
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 8
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 9
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 10
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 11
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 12
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 13
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 14
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 15
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 16
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 17
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 18
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 19
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 20
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 21
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300936
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Видеоштатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий, магний
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
17
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х15х15
Вес, кг.
4.7

Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4

Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - многофункциональный штатив, путем несложных манипуляций превращающийся в штатив-треногу, штатив-монопод или настольный мини-штатив – в зависимости от задач или условий съемки. Изюминкой штатива является наличие дополнительного узла, площадка которого вместе с видеоголовой имеет возможность наклоняться в пределах примерно 15 градусов. Для выравнивания камеры по горизонту теперь не нужно проводить манипуляции с ногами штатива. Достаточно установить штатив на нужную высоту, а затем, используя пузырьковый уровень и наклоняя видеоголовку, выставить и зафиксировать ее в нужном положении. Этот легкий и прочный алюминиево-магниевый штатив предназначен для использования с камерами массой до 5 кг. 2D головка с быстросъемной площадкой и рукояткой Профессиональная штативная видеоголовка подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360?) и вертикального (-75?...+90?) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 850 г. К быстросъемной площадке присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 24.5 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования. Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для лучшего сцепления с рукой. Рукоятка может крепиться к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм – достаточный рычаг для легкого поворота камеры. Быстросъемная площадка позволяет снять камеру, не откручивая рукоятку.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Видеоштатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий, магний
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
17
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - многофункциональный штатив, путем несложных манипуляций превращающийся в штатив-треногу, штатив-монопод или настольный мини-штатив – в зависимости от задач или условий съемки. Изюминкой штатива является наличие дополнительного узла, площадка которого вместе с видеоголовой имеет возможность наклоняться в пределах примерно 15 градусов. Для выравнивания камеры по горизонту теперь не нужно проводить манипуляции с ногами штатива. Достаточно установить штатив на нужную высоту, а затем, используя пузырьковый уровень и наклоняя видеоголовку, выставить и зафиксировать ее в нужном положении. Этот легкий и прочный алюминиево-магниевый штатив предназначен для использования с камерами массой до 5 кг. 2D головка с быстросъемной площадкой и рукояткой Профессиональная штативная видеоголовка подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360?) и вертикального (-75?...+90?) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 850 г. К быстросъемной площадке присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 24.5 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования. Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для лучшего сцепления с рукой. Рукоятка может крепиться к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм – достаточный рычаг для легкого поворота камеры. Быстросъемная площадка позволяет снять камеру, не откручивая рукоятку.


Теги товара: алюминиевые
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Отзывы


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