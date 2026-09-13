Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
84
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709920
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Характеристики
Бренд
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
84
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
Длина в сложенном состоянии, см
84
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х18х17
Вес, кг.
5.3
Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock
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Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
84
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
Длина в сложенном состоянии, см
84
Страна производитель
Китай
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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