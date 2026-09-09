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Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триподы напольные
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
36
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
  • Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH - фото 1
  • Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH - фото 2
  • Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH - фото 3
  • Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156949
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Триподы напольные
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
36
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
Длина в сложенном состоянии, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х11х11
Вес, кг.
1.2

Описание товара Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH

Штатив Manfrotto MKELES5BK-BH – идеальный выбор для фотографов, которые ищут надежный, легкий и удобный в транспортировке штатив для путешествий. Manfrotto MKELES5BK-BH – доступный, компактный, прочный штатив из алюминиевого сплава, который также очень универсален. В разложенном виде он достигает 134 см, складывается до 36 см и легко упаковывается в большинство сумок. Поскольку легкий вес – необходимое условие для штатива в путешествии, фотографы могут положиться на пружинный крюк, расположенный в нижней части центральной колонны, чтобы использовать дополнительный вес для увеличения стабильности, когда это необходимо. Штатив Manfrotto идеально подходит для системных CSC-камер и легко выдерживает до 4 кг. Алюминиевая шаровая голова спроектирована таким образом, чтобы обеспечить самые плавные движения при выстраивании желаемого кадра и надежно закрепить оборудование именно там, где оно вам нужно. Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, вам понравится отдельный фиксатор панорамирования, который позволяет фотографам легко и точно снимать потрясающие панорамные снимки благодаря панорамному индексированию на 360°. На шаровую голову можно установить быстросъемную площадку Arca-типа с винтом 1/4 дюйм.-20 на верхней части, что обеспечивает баланс оборудования при использовании зум-объективов. В комплект входит сумка с уплотнителем для удобства хранения и транспортировки.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Триподы напольные
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
36
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
Длина в сложенном состоянии, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Manfrotto MKELES5BK-BH – идеальный выбор для фотографов, которые ищут надежный, легкий и удобный в транспортировке штатив для путешествий. Manfrotto MKELES5BK-BH – доступный, компактный, прочный штатив из алюминиевого сплава, который также очень универсален. В разложенном виде он достигает 134 см, складывается до 36 см и легко упаковывается в большинство сумок. Поскольку легкий вес – необходимое условие для штатива в путешествии, фотографы могут положиться на пружинный крюк, расположенный в нижней части центральной колонны, чтобы использовать дополнительный вес для увеличения стабильности, когда это необходимо. Штатив Manfrotto идеально подходит для системных CSC-камер и легко выдерживает до 4 кг. Алюминиевая шаровая голова спроектирована таким образом, чтобы обеспечить самые плавные движения при выстраивании желаемого кадра и надежно закрепить оборудование именно там, где оно вам нужно. Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, вам понравится отдельный фиксатор панорамирования, который позволяет фотографам легко и точно снимать потрясающие панорамные снимки благодаря панорамному индексированию на 360°. На шаровую голову можно установить быстросъемную площадку Arca-типа с винтом 1/4 дюйм.-20 на верхней части, что обеспечивает баланс оборудования при использовании зум-объективов. В комплект входит сумка с уплотнителем для удобства хранения и транспортировки.


Теги товара: алюминиевые
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