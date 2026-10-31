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Клавиатура Gembird KB-250L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Gembird KB-250L

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Клавиатура Gembird KB-250L - фото 1
Клавиатура Gembird KB-250L - фото 2
Клавиатура Gembird KB-250L - фото 3
Клавиатура Gembird KB-250L - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Клавиатура Gembird KB-250L - фото 1
  • Клавиатура Gembird KB-250L - фото 2
  • Клавиатура Gembird KB-250L - фото 3
  • Клавиатура Gembird KB-250L - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
750 руб.  2 010 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 299223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Gembird KB-250L
750 руб. -63%
2 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
13

Описание товара Клавиатура Gembird KB-250L

Gembird KB-240L - проводная клавиатура с радужной подсветкой. Клавиатура оснащена полноразмерной раскладкой и круглыми низкопрофильными клавишами островного типа. Регулируемый угол наклона способствует естественному положению рук во время работы. Устройство подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-250L




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Описание
Gembird KB-240L - проводная клавиатура с радужной подсветкой. Клавиатура оснащена полноразмерной раскладкой и круглыми низкопрофильными клавишами островного типа. Регулируемый угол наклона способствует естественному положению рук во время работы. Устройство подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Gembird KB-250L - по цене 750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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