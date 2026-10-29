Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black
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Характеристики
Описание товара Монитор ViewSonic 23.6" TD2430 Black
Этот дисплей можно распологать в горизонтальном или наклонном положении для удобства пользователя, предоставляя максимальные возможности сенсорного экрана. 24-дюймовый (c видимой областью 23,62) дисплей Full HD с 10-точечной поддержкой нескольких одновременных касаний ViewSonic TD2430 предлагает широкие возможности для использования в сфере розничной торговли, образования или бизнеса. Дисплей TD2430 с регулировкой положения, широким углом обзора и прочным дизайном обладает всем необходимым для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей. Дополнительное удобство заключается в кросс-совместимости с широким спектром операционных систем, включая Windows 10 и некоторые версии Android и Linux.* Благодаря безрамочному дизайну этот сенсорный дисплей работает с касаниями как ваш любимый планшет или смартфон, обеспечивая высокоточное, сверхчувствительное сенсорное взаимодействие, идеально подходящее для работы в интерактивном режиме в общественных местах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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