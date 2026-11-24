Наушники Hoco M55 White
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб.
В наличии
Код товара: 279864
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
61
Описание товара Наушники Hoco M55 White
Hoco M55 - вставная портативная гарнитура с качеством звука класса Hi-Fi. Благодаря удобной форме и малому весу наушники не оказывают давления на ушную раковину и подходят для длительного ношения. Пульт управления с микрофоном, расположенный на кабеле, позволяет отвечать на входящие звонки и регулировать громкость.
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Hoco M55 - вставная портативная гарнитура с качеством звука класса Hi-Fi. Благодаря удобной форме и малому весу наушники не оказывают давления на ушную раковину и подходят для длительного ношения. Пульт управления с микрофоном, расположенный на кабеле, позволяет отвечать на входящие звонки и регулировать громкость.
Купить Наушники Hoco M55 White - по цене 8520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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