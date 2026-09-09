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Набор инструментов Sata 09014 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Sata 09014

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Набор инструментов Sata 09014 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Sata 09014 - фото 1
  • Набор инструментов Sata 09014 - фото 2
  • Набор инструментов Sata 09014 - фото 3
  • Набор инструментов Sata 09014 - фото 4
  • Набор инструментов Sata 09014 - фото 5
  • Набор инструментов Sata 09014 - фото 6
  • Набор инструментов Sata 09014 - фото 7
  • Набор инструментов Sata 09014 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275986
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Характеристики

Бренд
Sata
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
4.03

Описание товара Набор инструментов Sata 09014

Состав набора: Биты TORX: Т10, T15, T20, T25, Т27, T30, T40. Универсальные соединители: 1/4, 3/8, 1/2. Рукоятки реверсивные: 1/4, 3/8, 1/2. Удлинители c захватом: 1/2: 125 мм, 250 мм, 3/8: 75 мм, 250 мм, 1/4: 50 мм. Адаптер для бит 1/4. Рукоятка 1/4. Ключ свечной 3/8: 16 мм. Ключ свечной 3/8: 21 мм. Головки торцевые шестигранные 1/2: 20 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. Головки TORX 3/8: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20. Головки торцевые ударные шестигранные 1/2: 17 мм, 19 мм, 21 мм, 23 мм. Биты TORX с хвостовиком под ключ 3/8: T20, T30, T40, T45, T50, T55, Т60. Биты HEX с хвостовиком под ключ 3/8: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Биты PHillips с хвостовиком под ключ 3/8: PH1, PH2. Биты шлицевые с хвостовиком под ключ 3/8: 5,5 мм, 6,5 мм. Ключи комбинированные: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм. Головки торцевые шестигранные 1/4: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм. Головки торцевые шестигранные 3/8: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм. Головки торцевые шестигранные 1/2: 15/16, 1, 11/16, 11/4. Головки торцевые шестигранные 3/8: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8. Головки торцевые шестигранные 1/4: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2. Головки торцевые шестигранные, удлиненные 1/2: 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм. Головки торцевые шестигранные, удлиненные 1/4: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Sata 09014




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Характеристики
Бренд
Sata
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Состав набора: Биты TORX: Т10, T15, T20, T25, Т27, T30, T40. Универсальные соединители: 1/4, 3/8, 1/2. Рукоятки реверсивные: 1/4, 3/8, 1/2. Удлинители c захватом: 1/2: 125 мм, 250 мм, 3/8: 75 мм, 250 мм, 1/4: 50 мм. Адаптер для бит 1/4. Рукоятка 1/4. Ключ свечной 3/8: 16 мм. Ключ свечной 3/8: 21 мм. Головки торцевые шестигранные 1/2: 20 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. Головки TORX 3/8: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20. Головки торцевые ударные шестигранные 1/2: 17 мм, 19 мм, 21 мм, 23 мм. Биты TORX с хвостовиком под ключ 3/8: T20, T30, T40, T45, T50, T55, Т60. Биты HEX с хвостовиком под ключ 3/8: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Биты PHillips с хвостовиком под ключ 3/8: PH1, PH2. Биты шлицевые с хвостовиком под ключ 3/8: 5,5 мм, 6,5 мм. Ключи комбинированные: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм. Головки торцевые шестигранные 1/4: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм. Головки торцевые шестигранные 3/8: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм. Головки торцевые шестигранные 1/2: 15/16, 1, 11/16, 11/4. Головки торцевые шестигранные 3/8: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8. Головки торцевые шестигранные 1/4: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2. Головки торцевые шестигранные, удлиненные 1/2: 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм. Головки торцевые шестигранные, удлиненные 1/4: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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