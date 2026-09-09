Пол теплый Electrolux ETC 2-17-1000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%11 930 руб. 15 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269671
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Пол теплый Electrolux ETC 2-17-1000
Тонкий двужильный нагревательный кабель высокой мощности (17 Вт/м). Обе нагревательные жилы кабеля являются греющими, что обеспечивает быстрый нагрев пола. Тонкая герметичная муфта позволяет сократить высоту подъема уровня пола и обеспечивает высокую надежность системы. Суперпрочная арамидная жила и трехслойная изоляция надежно защищают кабель от случайных повреждений и перегрева в течение всего срока службы. Рекомендуется для укладки в бетонную стяжку, подходит для помещений со сложной конфигурацией.
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Тонкий двужильный нагревательный кабель высокой мощности (17 Вт/м). Обе нагревательные жилы кабеля являются греющими, что обеспечивает быстрый нагрев пола. Тонкая герметичная муфта позволяет сократить высоту подъема уровня пола и обеспечивает высокую надежность системы. Суперпрочная арамидная жила и трехслойная изоляция надежно защищают кабель от случайных повреждений и перегрева в течение всего срока службы. Рекомендуется для укладки в бетонную стяжку, подходит для помещений со сложной конфигурацией.
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