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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-3,5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-3,5

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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-3,5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-69%
4 150 руб.  13 430 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-3,5
4 150 руб. -69%
13 430 руб.
  • Гарантия производителя: 20 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х17х17
Вес, кг.
1.9

Описание товара Пол теплый Electrolux EEM 2-150-3,5

Теплый пол Electrolux EEM 2-150-3.5 м2 на основе тонкого двухжильного кабеля - это оптимальный микроклимат в помещении, истинное удовольствие от использования теплого пола, забота о здоровье пользователей и отсутствие вредного электромагнитного излучения.

Отзывы о товаре Пол теплый Electrolux EEM 2-150-3,5




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
Теплый пол Electrolux EEM 2-150-3.5 м2 на основе тонкого двухжильного кабеля - это оптимальный микроклимат в помещении, истинное удовольствие от использования теплого пола, забота о здоровье пользователей и отсутствие вредного электромагнитного излучения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пол теплый Electrolux EEM 2-150-3,5 - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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