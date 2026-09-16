Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-4 с терморегулятором Basic
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Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%5 520 руб. 16 630 руб.
В наличии
Код товара: 696727
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 520 руб. -67%
16 630 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х30х30
Вес, кг.
2.31
Описание товара Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-4 с терморегулятором Basic
Серия RTEM— классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров.
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Серия RTEM— классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров.
Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-4 с терморегулятором Basic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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