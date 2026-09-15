Мат Electrolux EDAM 2-160-3 (комплект тёплого пола)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%4 760 руб. 8 080 руб.
В наличии
Код товара: 638385
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 760 руб. -41%
8 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Теплый пол
Мощность, Вт
480
Площадь обогрева, кв.м.
3
Тип кабеля
двухжильный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
3.15
Описание товара Мат Electrolux EDAM 2-160-3 (комплект тёплого пола)
Мат Electrolux EDAM 2-160-3 (комплект тёплого пола) Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 610 руб. 14 130 руб.1153 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-3 с те...
-
В наличииЦена 5 520 руб. 16 630 руб.1380 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-4 с те...
-
В наличииЦена 6 000 руб. 8 290 руб.1500 руб. в СплитМат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола)
-
В наличииЦена 6 440 руб. 18 770 руб.1610 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-5 с те...
-
В наличииЦена 7 690 руб. 13 180 руб.1923 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 8 350 руб. 23 520 руб.2088 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-7 с те...
-
В наличииЦена 8 520 руб. 17 220 руб.2130 руб. в СплитМат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегуля...
-
В наличииЦена 8 700 руб. 14 950 руб.2175 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-6 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 8 940 руб. 26 240 руб.2235 руб. в СплитМат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола)
-
В наличииЦена 9 000 руб. 26 000 руб.2250 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-8 с те...
-
В наличииЦена 10 660 руб. 18 380 руб.2665 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 13 020 руб.3255 руб. в СплитМат Electrolux EEFM 2-180-6 (комплект теплого пола c терморегуля...
Бренд
Тип товара
Теплый пол
Мощность, Вт
480
Площадь обогрева, кв.м.
3
Тип кабеля
двухжильный
Страна производитель
Китай
Мат Electrolux EDAM 2-160-3 (комплект тёплого пола) Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)
Мат Electrolux EDAM 2-160-3 (комплект тёплого пола) - этот товар вы можете купить по цене 4760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мат Electrolux EDAM 2-160-3 (комплект тёплого пола)