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Перфоратор Daewoo DAH 920 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Daewoo DAH 920

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Перфоратор Daewoo DAH 920 - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
  • Перфоратор Daewoo DAH 920 - фото 1
  • Перфоратор Daewoo DAH 920 - фото 2
  • Перфоратор Daewoo DAH 920 - фото 3
  • Перфоратор Daewoo DAH 920 - фото 4
  • Перфоратор Daewoo DAH 920 - фото 5
  • Перфоратор Daewoo DAH 920 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор Daewoo DAH 920
7 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DAEWOO
Тип товара
Перфоратор
Размеры в упаковке, см
43х31х11
Вес, кг.
5.2

Описание товара Перфоратор Daewoo DAH 920

Установка глубины сверления. Удобная зажимная рукоятка. Патрон SDS. Прочный корпус. Эргономичная прорезиненная рукоятка. 4 режима работы. Реверс – для использования в качестве шуруповерта. Ограничительная металлическая линейка глубины сверления. Фиксатор кнопки включения. Набор оснастки в комплекте – 3 бура, долото и пика.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Daewoo DAH 920




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Характеристики
Бренд
DAEWOO
Тип товара
Перфоратор
Описание
Установка глубины сверления. Удобная зажимная рукоятка. Патрон SDS. Прочный корпус. Эргономичная прорезиненная рукоятка. 4 режима работы. Реверс – для использования в качестве шуруповерта. Ограничительная металлическая линейка глубины сверления. Фиксатор кнопки включения. Набор оснастки в комплекте – 3 бура, долото и пика.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Daewoo DAH 920 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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