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Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум. (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум. (кейс в комплекте)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб. 
В наличии
Код товара: 750928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум. (кейс в комплекте)
8 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Вес, кг.
5.87

Описание товара Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум. (кейс в комплекте)

Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум. (кейс в комплекте)



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Отзывы о товаре Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум. (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Описание
Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум. (кейс в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор P.I.T. PBH20H-22A/1 патрон:SDS-plus уд.:1.5Дж аккум. (кейс в комплекте) - купить по цене 8960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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