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Шланг для душа Hansgrohe Metaflex 28266000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг для душа Hansgrohe Metaflex 28266000 хром

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Шланг душевой Hansgrohe Metaflex 28266000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265835
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевые шланги
Размеры в упаковке, см
34х21х3
Вес, г.
300

Описание товара Шланг для душа Hansgrohe Metaflex 28266000 хром

Шланг Hansgrohe Metaflex – съемная деталь, подходящая для сборки новых или замены изношенных элементов душевой системы. Он изготовлен из качественного гибкого пластика. Спиральная оплетка с металлическим эффектом защищает шланг от загибов и повреждений и придает изделию эстетичный вид. Для подключения к смесителю и прикручивания душевой лейки на концах шланга предусмотрены конические гайки с уплотнительными прокладками. Изделие имеет удобную для принятия комфортного душа длину 160 см.

Отзывы о товаре Шланг для душа Hansgrohe Metaflex 28266000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевые шланги
Описание
Шланг Hansgrohe Metaflex – съемная деталь, подходящая для сборки новых или замены изношенных элементов душевой системы. Он изготовлен из качественного гибкого пластика. Спиральная оплетка с металлическим эффектом защищает шланг от загибов и повреждений и придает изделию эстетичный вид. Для подключения к смесителю и прикручивания душевой лейки на концах шланга предусмотрены конические гайки с уплотнительными прокладками. Изделие имеет удобную для принятия комфортного душа длину 160 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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