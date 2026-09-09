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Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый

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Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 1
Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 2
Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 3
Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 4
Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 5
Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 6
Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x90.3x45.9
  • Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 1
  • Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 2
  • Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 3
  • Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 4
  • Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 5
  • Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 6
  • Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265084
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
боковая, нижняя
Производительность, л/мин
0.5
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
нет
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x90.3x45.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х48х47
Вес, кг.
24.4

Описание товара Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый

Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Термекс GIRO 100 ЭдЭБ00640 представляет собой стационарное оборудование, которое предназначено для решения вопроса горячего водоснабжения жилых, коммерческих помещений. Возможно как вертикальное, так и горизонтальное размещение прибора.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель накопительный Thermex Giro 100 белый




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
боковая, нижняя
Производительность, л/мин
0.5
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Развернуть
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
нет
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x90.3x45.9
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Термекс GIRO 100 ЭдЭБ00640 представляет собой стационарное оборудование, которое предназначено для решения вопроса горячего водоснабжения жилых, коммерческих помещений. Возможно как вертикальное, так и горизонтальное размещение прибора.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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