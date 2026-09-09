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Водонагреватель Thermex Thermo 50 V Slim купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Thermex Thermo 50 V Slim

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Водонагреватель Thermes Thermo 50 V Slim - фото 1
Водонагреватель Thermes Thermo 50 V Slim - фото 2
Водонагреватель Thermes Thermo 50 V Slim - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
  • Водонагреватель Thermes Thermo 50 V Slim - фото 1
  • Водонагреватель Thermes Thermo 50 V Slim - фото 2
  • Водонагреватель Thermes Thermo 50 V Slim - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265066
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Размеры в упаковке, см
77х40х40
Вес, кг.
17

Описание товара Водонагреватель Thermex Thermo 50 V Slim

Водонагреватель Thermex Thermo 50 V Slim имеет внутреннее покрытие бака из биостеклофарфора. Площадь нагревательного элемента увеличена в два раза при максимальной мощности 2,5 кВт, что обеспечивает выдающиеся показатели по энергоэффективности, а специальная «тэновая нержавеющая сталь» - дает удвоенную гарантию на модель. Конструкция бака имеет надежную теплозащиту.

Отзывы о товаре Водонагреватель Thermex Thermo 50 V Slim




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Описание
Водонагреватель Thermex Thermo 50 V Slim имеет внутреннее покрытие бака из биостеклофарфора. Площадь нагревательного элемента увеличена в два раза при максимальной мощности 2,5 кВт, что обеспечивает выдающиеся показатели по энергоэффективности, а специальная «тэновая нержавеющая сталь» - дает удвоенную гарантию на модель. Конструкция бака имеет надежную теплозащиту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Thermex Thermo 50 V Slim - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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