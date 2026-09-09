Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром
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Характеристики
Описание товара Душевой набор AM.PM Like F0118000 хром
Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray EnerJet Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch функция Rub&amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок функция Аir In для повышения эффективности и экономии воды регулируемый держатель ручного душа шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
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