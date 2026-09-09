Душевая система AM.PM Like F0780064 хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780064 хром
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции в ультра-модном стиле Dynamic Organic. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальные размеры в массовом сегменте: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Переключающий вентиль с керамическим картриджем, 3 режима ручного душа (Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Turning Switch), функция Rub&amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
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