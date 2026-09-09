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Душевая система AM.PM Like F0780064 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система AM.PM Like F0780064 хром

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Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 1
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 2
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 3
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 4
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 5
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 6
Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 1
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 2
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 3
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 4
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 5
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 6
  • Душевая система AM.PM Like F0780064 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
25 990 руб.  32 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260949
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
95х43х10
Вес, кг.
2.23

Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780064 хром

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции в ультра-модном стиле Dynamic Organic. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальные размеры в массовом сегменте: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Переключающий вентиль с керамическим картриджем, 3 режима ручного душа (Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Turning Switch), функция Rub&amp;amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Like F0780064 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции в ультра-модном стиле Dynamic Organic. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальные размеры в массовом сегменте: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Переключающий вентиль с керамическим картриджем, 3 режима ручного душа (Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Turning Switch), функция Rub&amp;amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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