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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром

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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
31 890 руб.  33 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260948
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.46х0.15
Вес, кг.
3

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 254 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция AIR IN увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.



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Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 254 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция AIR IN увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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