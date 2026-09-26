Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный
Маршрутизатор TP-LINK Archer A6 станет отличным выбором для пользователей, которые хотят организовать скоростной и безопасный доступ в Интернет. Модель поддерживает диапазоны Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Скорость беспроводного подключения на частоте 2.4 ГГц может достигать 450 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Возможна одновременная работа в двух диапазонах. При наличии технической возможности (если устройство с модулем Wi-Fi поддерживает 2 диапазона) вы сможете самостоятельно выбирать, к какой сети подключаться. Маршрутизатор TP-LINK Archer A6 оснащен 4 гигабитными портами, которые размещены рядом с портом WAN. В комплектацию маршрутизатора входят блок питания, руководство по быстрой настройке и патч-корд. Верхняя часть корпуса маршрутизатора имеет глянцевое покрытие.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
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