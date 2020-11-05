8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender Accura MM-665 красный

Артикул: 230182
  • Мышь Defender Accura MM-665 красный - фото 1
  • Мышь Defender Accura MM-665 красный - фото 2
  • Мышь Defender Accura MM-665 красный - фото 3
Мышь Defender Accura MM-665 красный - фото 1
Мышь Defender Accura MM-665 красный - фото 2
Мышь Defender Accura MM-665 красный - фото 3
540 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230182
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDefender
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г110
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши2xAAA
Количество клавиш6
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм70x32x105
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветкрасный
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Мышь беспроводная Defender Accura MM-665 спроектирована для применения с компьютерами и ноутбуками. Она обладает эргономичными формами. Манипулятор отлично ложится в ладонь, удается комфортно пользоваться им. Defender Accura MM-665 подключается с применением беспроводного канала. В порт USB вставляется специальный ресивер, через него передается сигнал. Радиус действия стандартный для подобных устройств - 10 метров. Работает мышь от двух батареек типа АА.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мышь Defender Accura MM-665 красный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 540 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...