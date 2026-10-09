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Наушники Genius HS-G560 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Genius HS-G560

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Наушники Logitech HS-G560 - фото 1
Наушники Logitech HS-G560 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech HS-G560 - фото 1
  • Наушники Logitech HS-G560 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Genius HS-G560
980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
28х22х9
Вес, г.
210

Описание товара Наушники Genius HS-G560

Игровая проводная гарнитура. Чувствительность 91 дБ. Сопротивление 24 Ом.

Отзывы о товаре Наушники Genius HS-G560




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Наушники
Описание
Игровая проводная гарнитура. Чувствительность 91 дБ. Сопротивление 24 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Genius HS-G560 - стоимость товара 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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