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SSD Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2242 (TS128GMTS430S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2242 (TS128GMTS430S)

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Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2242 (TS128GMTS430S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219712
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2242 (TS128GMTS430S)

Сверхкомпактный твердотельный накопитель Transcend SSD 430S в форм-факторе M.2 создан на основе самой современной технологии 3D NAND, оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend M.2 SSD 430S обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2242 (TS128GMTS430S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Описание
Сверхкомпактный твердотельный накопитель Transcend SSD 430S в форм-факторе M.2 создан на основе самой современной технологии 3D NAND, оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend M.2 SSD 430S обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2242 (TS128GMTS430S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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