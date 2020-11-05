Рамка переходная Intro 95-3311 LADA Granta 2din

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|Бренд
|Intro
|Тип товара
|Рамка
|Дополнительно
|совместимость: LADA Granta
|Особенности
|материал - пластик
Переходная рамка для установки автомагнитол стандарта 2 DIN в штатное место автомобилей Lada Granta 2din (крепеж). Переходник сделан из качественной пластмассы, имеет фактуру и цвет идентичные оригинальным. Для комплектации автомобиля с оригинальной штатной магнитолой
LADA Granta выпуск до 2017.
ВНИМАНИЕ! данная рамка подходит только для а/м с оригинальной штатной магнитолой
Параметры устанавливаемой магнитолы:
Габариты корпуса магнитолы до (ширина х высота) 180 х 100 мм
Габариты лицевой панели магнитолы (часть магнитолы, которая вставляется в рамку)
до (ширина х высота) 173х98 мм с использованием вставки (идет в комплекте с рамкой)
до (ширина х высота) 178х102 мм без использованием вставки
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