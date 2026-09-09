Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
101.5
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%15 147 руб. 17 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204385
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
донный клапан (1?"), гибкая подводка (600 мм), смеситель
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101.5
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х23х8
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 830 руб.3708 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75024670 матовый черный
-
В наличииЦена 15 060 руб.3765 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75023000 хром
-
В наличииЦена 16 110 руб.4028 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75023670 матовый черный
-
В наличииЦена 16 220 руб. 20 160 руб.4055 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 16 840 руб.4210 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73314000 хром
-
В наличииЦена 17 422 руб. 20 500 руб.4356 руб. в СплитСмеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)
-
В наличииЦена 17 740 руб.4435 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Tecturis E 73014000 хром
-
В наличииЦена 17 790 руб. 30 870 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром
-
В наличииЦена 17 970 руб.4493 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75020000 хром
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитСмеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA
-
В наличииЦена 19 190 руб. 24 390 руб.4798 руб. в СплитТермостат AM.PM Like F8075500 хром
-
В наличииЦена 20 798 руб. 29 890 руб.5200 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
донный клапан (1?"), гибкая подводка (600 мм), смеситель
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101.5
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Развернуть
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Contest LM5806CW