Пылесос Kelli KL-8005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199584
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х35х29
Вес, кг.
5.5
Описание товара Пылесос Kelli KL-8005
Пылесос KELLI KL-8005, имеющий пятиступенчатую систему фильтрации, впечатлит вас своим внешним видом.
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Пылесос KELLI KL-8005, имеющий пятиступенчатую систему фильтрации, впечатлит вас своим внешним видом.
Пылесос Kelli KL-8005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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