Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для паркета, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 752888
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5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для паркета, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
HEPA-фильтр, регулировка мощности на корпусе, автоматическое сматывание шнура, защита от перегрева, плавный запуск двигателя, выключение ногой, индикация включения, легко очищаемый пылесборник
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л
Мощный пылесос с силой всасывания 450 Вт и потребляемой мощностью 2200 Вт легко справится с любыми загрязнениями — от мелкой пыли до шерсти и крошек. Циклонный контейнер объёмом 2 л и HEPA?фильтр обеспечивают качественную уборку и чистый выходящий воздух. Телескопическая труба, 5?метровый шнур и набор насадок (для пола и ковров, паркета, мягкой мебели, щелевая) позволяют эффективно очищать разные поверхности и труднодоступные места. Регулировка мощности на корпусе и индикатор включения делают эксплуатацию максимально удобной.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для паркета, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
HEPA-фильтр, регулировка мощности на корпусе, автоматическое сматывание шнура, защита от перегрева, плавный запуск двигателя, выключение ногой, индикация включения, легко очищаемый пылесборник
Потребляемая мощность, Вт
2200
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Мощный пылесос с силой всасывания 450 Вт и потребляемой мощностью 2200 Вт легко справится с любыми загрязнениями — от мелкой пыли до шерсти и крошек. Циклонный контейнер объёмом 2 л и HEPA?фильтр обеспечивают качественную уборку и чистый выходящий воздух. Телескопическая труба, 5?метровый шнур и набор насадок (для пола и ковров, паркета, мягкой мебели, щелевая) позволяют эффективно очищать разные поверхности и труднодоступные места. Регулировка мощности на корпусе и индикатор включения делают эксплуатацию максимально удобной.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - этот товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л