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Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л

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Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 1
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 2
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 3
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 4
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 5
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 6
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 7
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 8
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 9
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 10
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 11
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 12
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 13
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 14
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 15
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 16
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 5
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 6
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 7
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 8
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 9
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 10
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 11
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 12
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 13
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 14
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 15
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 16
  • Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 
В наличии
Код товара: 752887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л
5 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
Автоматическое сматывание шнура, фильтр тонкой очистки НЕРА, телескопическая труба
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
400
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л

Мощный пылесос для идеальной чистоты: сила всасывания 400 Вт и потребляемая мощность 2000 Вт легко устраняют пыль и загрязнения на любых поверхностях. Контейнер на 2,5 л позволяет долго убирать без очистки, а телескопическая труба и регулировка мощности на рукоятке делают процесс максимально удобным. Стильный чёрно?красный дизайн и вес около 6,5 кг сочетают выразительный внешний вид с хорошей манёвренностью — ваш надёжный помощник в ежедневной уборке.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
Автоматическое сматывание шнура, фильтр тонкой очистки НЕРА, телескопическая труба
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
400
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный пылесос для идеальной чистоты: сила всасывания 400 Вт и потребляемая мощность 2000 Вт легко устраняют пыль и загрязнения на любых поверхностях. Контейнер на 2,5 л позволяет долго убирать без очистки, а телескопическая труба и регулировка мощности на рукоятке делают процесс максимально удобным. Стильный чёрно?красный дизайн и вес около 6,5 кг сочетают выразительный внешний вид с хорошей манёвренностью — ваш надёжный помощник в ежедневной уборке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - стоимость товара 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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