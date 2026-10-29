Компрессор автомобильный КАЧОК K30
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Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
В наличии
Код товара: 196679
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
958
Описание товара Компрессор автомобильный КАЧОК K30
Этот компрессор станет отличным помощником любому автомобилисту. Модель отлично справляется с подкачкой колес и занимает мало места в багажнике. Качок К30 имеет специальные карманы для хранения насадок, провода и шланга, создающее удобство при эксплуатации компрессора. Быстросъёмный наконечник позволяет быстро подключить шланг к ниппелю на колесе, а разъём для прикуривателя — компрессор к бортовой сети автомобиля, что в общем делает работу с автомобильным компрессором Качок К30 быстрой и удобной.
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Этот компрессор станет отличным помощником любому автомобилисту. Модель отлично справляется с подкачкой колес и занимает мало места в багажнике. Качок К30 имеет специальные карманы для хранения насадок, провода и шланга, создающее удобство при эксплуатации компрессора. Быстросъёмный наконечник позволяет быстро подключить шланг к ниппелю на колесе, а разъём для прикуривателя — компрессор к бортовой сети автомобиля, что в общем делает работу с автомобильным компрессором Качок К30 быстрой и удобной.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция
Компрессор автомобильный КАЧОК K30 - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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