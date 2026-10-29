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Компрессор автомобильный КАЧОК К90X2C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный КАЧОК К90X2C

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Автомобильный компрессор КАЧОК К90X2C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 176953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор автомобильный КАЧОК К90X2C
4 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
КАЧОК
Тип товара
Компрессор автомобильный
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
3.21

Описание товара Компрессор автомобильный КАЧОК К90X2C

Компрессор для накачивания шин легковых автомобилей, коммерческого транспорта, мотоциклов, велосипедов. Диапазон рабочих температур: -40 °C +70 °C. Время непрерывной работы: 30 мин. Вес: 2.7 кг.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный КАЧОК К90X2C




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Характеристики
Бренд
КАЧОК
Тип товара
Компрессор автомобильный
Описание
Компрессор для накачивания шин легковых автомобилей, коммерческого транспорта, мотоциклов, велосипедов. Диапазон рабочих температур: -40 °C +70 °C. Время непрерывной работы: 30 мин. Вес: 2.7 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Компрессор автомобильный КАЧОК К90X2C - по цене 4080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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