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Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный Berkut PRO-22

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Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
  • Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 1
  • Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 2
  • Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 3
  • Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 4
  • Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 5
  • Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 6
  • Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 7
  • Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор автомобильный Berkut PRO-22
21 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Размеры в упаковке, см
49х23х18
Вес, кг.
3

Описание товара Компрессор автомобильный Berkut PRO-22

Профессиональный компрессор BERKUT PRO-22 — предназначен для стационарной установки и обязательной работы в паре с ресивером (резервуаром для сжатого воздуха). Модель оснащена усиленным шлангом высокого давления в стальной оплетке и теплоизоляционном кожухе, обратным клапаном и тепловой защитой, которая отключает устройство при перегреве. Устройство устойчиво к перепадам температур, а также характеризуются водо- и пыленепроницаемым исполнением. Данный компрессор может быть установлен в подкапотном отсеке для выполнения профессиональных задач: управление пневмосигналом и пневмоподвеской, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut PRO-22




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Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Описание
Профессиональный компрессор BERKUT PRO-22 — предназначен для стационарной установки и обязательной работы в паре с ресивером (резервуаром для сжатого воздуха). Модель оснащена усиленным шлангом высокого давления в стальной оплетке и теплоизоляционном кожухе, обратным клапаном и тепловой защитой, которая отключает устройство при перегреве. Устройство устойчиво к перепадам температур, а также характеризуются водо- и пыленепроницаемым исполнением. Данный компрессор может быть установлен в подкапотном отсеке для выполнения профессиональных задач: управление пневмосигналом и пневмоподвеской, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 21440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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