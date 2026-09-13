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Характеристики
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
12
Максимальное давление, атм
8
Время непрерывной работы
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715192
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Описание товара Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м
NAVITEL AIR12 MINI — это компактный компрессор, который быстро накачает колёса велосипеда или самоката в дороге. Небольшие размеры 70?53?29 мм и малый вес — всего 136 граммов — позволяют легко носить его не только в багажнике или рюкзаке, но и в кармане обычной куртки.
NAVITEL AIR12 MINI станет отличным помощником на спортивной площадке или на даче. В комплект входят 3насадки под разные типы ниппелей. Высокая производительность до 12 литров воздуха в минуту быстро восстановит работоспособность футбольного мяча, колёс велосипеда или садовой тачки, спущенных в самый неподходящий момент.
Компрессор работает от компактного, но мощного аккумулятора, который можно зарядить практически отлюбого источника: ноутбука, внешнего аккумулятора, автомобиля или от обычной розетки. Всего 30 минут, иустройство снова готово к работе. Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB-C, входящего вкомплект. Светодиодный индикатор подскажет, чтоустройство полностью заряжено и его можно отключить.
NAVITEL AIR12 MINI — это компактный компрессор, который быстро накачает колёса велосипеда или самоката в дороге. Небольшие размеры 70?53?29 мм и малый вес — всего 136 граммов — позволяют легко носить его не только в багажнике или рюкзаке, но и в кармане обычной куртки.
NAVITEL AIR12 MINI станет отличным помощником на спортивной площадке или на даче. В комплект входят 3насадки под разные типы ниппелей. Высокая производительность до 12 литров воздуха в минуту быстро восстановит работоспособность футбольного мяча, колёс велосипеда или садовой тачки, спущенных в самый неподходящий момент.
Компрессор работает от компактного, но мощного аккумулятора, который можно зарядить практически отлюбого источника: ноутбука, внешнего аккумулятора, автомобиля или от обычной розетки. Всего 30 минут, иустройство снова готово к работе. Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB-C, входящего вкомплект. Светодиодный индикатор подскажет, чтоустройство полностью заряжено и его можно отключить.
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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