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Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м

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Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 1
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 2
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 3
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 4
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 5
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 6
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 7
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 8
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 9
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 10
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 11
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 12
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 13
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 14
Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
12
Максимальное давление, атм
8
Время непрерывной работы
5
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 1
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 2
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 3
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 4
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 5
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 6
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 7
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 8
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 9
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 10
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 11
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 12
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 13
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 14
  • Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715192
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
12
Максимальное давление, атм
8
Время непрерывной работы
5
Габаритные размеры с подставкой
7?5.3?2.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х5
Вес, г.
280

Описание товара Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м

NAVITEL AIR12 MINI — это компактный компрессор, который быстро накачает колёса велосипеда или самоката в дороге. Небольшие размеры 70?53?29 мм и малый вес — всего 136 граммов — позволяют легко носить его не только в багажнике или рюкзаке, но и в кармане обычной куртки. NAVITEL AIR12 MINI станет отличным помощником на спортивной площадке или на даче. В комплект входят 3насадки под разные типы ниппелей. Высокая производительность до 12 литров воздуха в минуту быстро восстановит работоспособность футбольного мяча, колёс велосипеда или садовой тачки, спущенных в самый неподходящий момент. Компрессор работает от компактного, но мощного аккумулятора, который можно зарядить практически отлюбого источника: ноутбука, внешнего аккумулятора, автомобиля или от обычной розетки. Всего 30 минут, иустройство снова готово к работе. Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB-C, входящего вкомплект. Светодиодный индикатор подскажет, чтоустройство полностью заряжено и его можно отключить.

Отзывы о товаре Автомобильный компрессор Navitel AIR 12 MINI 12л/мин шланг 0.10м




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
12
Максимальное давление, атм
8
Время непрерывной работы
5
Габаритные размеры с подставкой
7?5.3?2.9
Страна производитель
Китай
Описание
NAVITEL AIR12 MINI — это компактный компрессор, который быстро накачает колёса велосипеда или самоката в дороге. Небольшие размеры 70?53?29 мм и малый вес — всего 136 граммов — позволяют легко носить его не только в багажнике или рюкзаке, но и в кармане обычной куртки. NAVITEL AIR12 MINI станет отличным помощником на спортивной площадке или на даче. В комплект входят 3насадки под разные типы ниппелей. Высокая производительность до 12 литров воздуха в минуту быстро восстановит работоспособность футбольного мяча, колёс велосипеда или садовой тачки, спущенных в самый неподходящий момент. Компрессор работает от компактного, но мощного аккумулятора, который можно зарядить практически отлюбого источника: ноутбука, внешнего аккумулятора, автомобиля или от обычной розетки. Всего 30 минут, иустройство снова готово к работе. Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB-C, входящего вкомплект. Светодиодный индикатор подскажет, чтоустройство полностью заряжено и его можно отключить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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