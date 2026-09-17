Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин
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Характеристики
Описание товара Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин
Автомобильный компрессор MTX C-65 58044 производительностью 65 л/мин работает от сети 12 В и предназначен для накачивания шин легковых автомобилей при помощи сжатого воздуха под давлением 10 бар. Также с его помощью можно подкачать резиновый матрац, мяч, лодку и другие предметы, для этого в комплект поставки включены адаптеры с разными наконечниками. Компрессор будет полезен автовладельцам, пригодится в поездке и на отдыхе.
Преимущества
- Возможность подключения к аккумулятору автомобиля — в комплект поставки входит переходник со штекера для прикуривателя на клеммы.
- Безопасность — токопроводящие элементы надежно изолированы (класс защиты II), плавкий предохранитель на проводе питания при превышении номинального тока защищает мотор от поломки.
- Удобный контроль давления — манометр расположен на шланге.
- Защита от превышения давления — спускной клапан-дефлятор на конце шланга позволяет сбрасывать излишки воздуха, контролируя это по манометру.
- Свободное передвижение без перестановки компрессора — длина шланга составляет 5 м, кабеля — 2,8 м.
- Комфортное перемещение — компрессор весит всего 2,2 кг, в верхней части предусмотрена транспортировочная рукоятка.
- Продуманная комплектация — компрессор, кабель с зажимами, шланг с манометром и набор насадок можно сложить в удобную сумку для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Автомобильный компрессор MTX C-65 58044 производительностью 65 л/мин работает от сети 12 В и предназначен для накачивания шин легковых автомобилей при помощи сжатого воздуха под давлением 10 бар. Также с его помощью можно подкачать резиновый матрац, мяч, лодку и другие предметы, для этого в комплект поставки включены адаптеры с разными наконечниками. Компрессор будет полезен автовладельцам, пригодится в поездке и на отдыхе.
Преимущества
- Возможность подключения к аккумулятору автомобиля — в комплект поставки входит переходник со штекера для прикуривателя на клеммы.
- Безопасность — токопроводящие элементы надежно изолированы (класс защиты II), плавкий предохранитель на проводе питания при превышении номинального тока защищает мотор от поломки.
- Удобный контроль давления — манометр расположен на шланге.
- Защита от превышения давления — спускной клапан-дефлятор на конце шланга позволяет сбрасывать излишки воздуха, контролируя это по манометру.
- Свободное передвижение без перестановки компрессора — длина шланга составляет 5 м, кабеля — 2,8 м.
- Комфортное перемещение — компрессор весит всего 2,2 кг, в верхней части предусмотрена транспортировочная рукоятка.
- Продуманная комплектация — компрессор, кабель с зажимами, шланг с манометром и набор насадок можно сложить в удобную сумку для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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