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Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин

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Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 1
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 2
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 3
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 4
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 5
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 6
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 7
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 8
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 9
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 10
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 11
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 12
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 13
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 14
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 15
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 16
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип питания
клеммы аккумулятора
Производительность, л/мин
65
Длина воздушного шланга, м
3.3
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.8
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 1
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 2
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 3
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 4
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 5
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 6
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 7
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 8
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 9
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 10
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 11
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 12
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 13
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 14
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 15
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 16
  • Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип питания
клеммы аккумулятора
Производительность, л/мин
65
Длина воздушного шланга, м
3.3
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.8
Максимальный потребляемый ток
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х15
Вес, кг.
2.55

Описание товара Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин

Автомобильный компрессор MTX C-65 58044 производительностью 65 л/мин работает от сети 12 В и предназначен для накачивания шин легковых автомобилей при помощи сжатого воздуха под давлением 10 бар. Также с его помощью можно подкачать резиновый матрац, мяч, лодку и другие предметы, для этого в комплект поставки включены адаптеры с разными наконечниками. Компрессор будет полезен автовладельцам, пригодится в поездке и на отдыхе.

Преимущества

  • Возможность подключения к аккумулятору автомобиля — в комплект поставки входит переходник со штекера для прикуривателя на клеммы.
  • Безопасность — токопроводящие элементы надежно изолированы (класс защиты II), плавкий предохранитель на проводе питания при превышении номинального тока защищает мотор от поломки.
  • Удобный контроль давления — манометр расположен на шланге.
  • Защита от превышения давления — спускной клапан-дефлятор на конце шланга позволяет сбрасывать излишки воздуха, контролируя это по манометру.
  • Свободное передвижение без перестановки компрессора — длина шланга составляет 5 м, кабеля — 2,8 м.
  • Комфортное перемещение — компрессор весит всего 2,2 кг, в верхней части предусмотрена транспортировочная рукоятка.
  • Продуманная комплектация — компрессор, кабель с зажимами, шланг с манометром и набор насадок можно сложить в удобную сумку для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MTX
Тип питания
клеммы аккумулятора
Производительность, л/мин
65
Длина воздушного шланга, м
3.3
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.8
Максимальный потребляемый ток
14
Страна производитель
Китай
Описание

Автомобильный компрессор MTX C-65 58044 производительностью 65 л/мин работает от сети 12 В и предназначен для накачивания шин легковых автомобилей при помощи сжатого воздуха под давлением 10 бар. Также с его помощью можно подкачать резиновый матрац, мяч, лодку и другие предметы, для этого в комплект поставки включены адаптеры с разными наконечниками. Компрессор будет полезен автовладельцам, пригодится в поездке и на отдыхе.

Преимущества

  • Возможность подключения к аккумулятору автомобиля — в комплект поставки входит переходник со штекера для прикуривателя на клеммы.
  • Безопасность — токопроводящие элементы надежно изолированы (класс защиты II), плавкий предохранитель на проводе питания при превышении номинального тока защищает мотор от поломки.
  • Удобный контроль давления — манометр расположен на шланге.
  • Защита от превышения давления — спускной клапан-дефлятор на конце шланга позволяет сбрасывать излишки воздуха, контролируя это по манометру.
  • Свободное передвижение без перестановки компрессора — длина шланга составляет 5 м, кабеля — 2,8 м.
  • Комфортное перемещение — компрессор весит всего 2,2 кг, в верхней части предусмотрена транспортировочная рукоятка.
  • Продуманная комплектация — компрессор, кабель с зажимами, шланг с манометром и набор насадок можно сложить в удобную сумку для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный MTX 58044, C-65, 12 В, 10 атм., 65 л/мин - купить по цене 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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