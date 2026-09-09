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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155

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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155 - фото 2
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155 - фото 3
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
210
Объём топливного бака, л
15
Максимальная мощность, кВт
3
Уровень шума
78
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155 - фото 1
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155 - фото 2
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155 - фото 3
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181925
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Генератор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
210
Объём топливного бака, л
15
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
3
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
78
Колеса
да
Ширина, см
46
Высота, см
45.5
Размеры в упаковке, см
62х47х47
Вес, кг.
43.2

Описание товара Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155

Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 предназначен для обеспечения надежного и стабильного электропитания в доме, на даче или на строительной площадке. Он отличается удобством и простотой использования, стабильной работой на высоких нагрузках, а также внушительным рабочим ресурсом и экономичным потреблением топлива. Сфера применения и преимущества генератора бензинового Патриот Max Power SRGE 3800 Идеально подходит для использования в ситуациях, когда отсутствует центральное электроснабжение или необходима резервная электроподача. Отличается следующими достоинствами: Обладает высокой энергоэффективностью, что позволяет питать различные электроприборы и инструменты. Имеет долговечный износостойкий двигатель, обеспечивающий стабильную работу. Оснащен защитной системой от перегрузки и автоотключением при низком уровне топлива, что обеспечивает безопасность и сохранность оборудования. Сопутствующие товары Здесь вы найдете товары, которые могут также пригодиться: Резервные запчасти и комплектующие для бензогенераторов. Масла и смазки для обслуживания генераторов. Купить Patriot Max Power SRGE 3800 в Минске на Agrox На Agrox вы можете купить генератор бензиновый Патриот Max Power SRGE 3800 по выгодной цене. Также вам доступны: Возможность самовывоза в Минске в удобное время. Демократичные цены и гибкая система скидок. Бонусы, регулярные выгодные акции. Множество способов оплаты. Только оригинальная продукция. Внушительный выбор моделей в наличии. Кроме того, вы также можете купить генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 с оперативной доставкой по Минску и всей территории Беларуси в минимальные сроки. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Генератор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
210
Объём топливного бака, л
15
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
3
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
78
Колеса
да
Развернуть
Ширина, см
46
Высота, см
45.5
Описание
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 предназначен для обеспечения надежного и стабильного электропитания в доме, на даче или на строительной площадке. Он отличается удобством и простотой использования, стабильной работой на высоких нагрузках, а также внушительным рабочим ресурсом и экономичным потреблением топлива. Сфера применения и преимущества генератора бензинового Патриот Max Power SRGE 3800 Идеально подходит для использования в ситуациях, когда отсутствует центральное электроснабжение или необходима резервная электроподача. Отличается следующими достоинствами: Обладает высокой энергоэффективностью, что позволяет питать различные электроприборы и инструменты. Имеет долговечный износостойкий двигатель, обеспечивающий стабильную работу. Оснащен защитной системой от перегрузки и автоотключением при низком уровне топлива, что обеспечивает безопасность и сохранность оборудования. Сопутствующие товары Здесь вы найдете товары, которые могут также пригодиться: Резервные запчасти и комплектующие для бензогенераторов. Масла и смазки для обслуживания генераторов. Купить Patriot Max Power SRGE 3800 в Минске на Agrox На Agrox вы можете купить генератор бензиновый Патриот Max Power SRGE 3800 по выгодной цене. Также вам доступны: Возможность самовывоза в Минске в удобное время. Демократичные цены и гибкая система скидок. Бонусы, регулярные выгодные акции. Множество способов оплаты. Только оригинальная продукция. Внушительный выбор моделей в наличии. Кроме того, вы также можете купить генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 с оперативной доставкой по Минску и всей территории Беларуси в минимальные сроки. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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