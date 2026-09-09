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Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный

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Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный - фото 1
Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 5019, 5021
Цвет
черный
  • Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный - фото 1
  • Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168208
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 5019, 5021
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х9х8
Вес, г.
620

Описание товара Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 9000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 5019, 5021
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 9000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Xerox 006R01573 для Xerox WC 5019/5021, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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