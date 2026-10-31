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Мышь Oklick 245M Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 245M Black USB

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Мышь Oklick 245M Black USB - фото 1
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 2
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 3
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 4
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 5
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 6
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 7
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 8
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 9
Мышь Oklick 245M Black USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 6
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 7
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 8
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 9
  • Мышь Oklick 245M Black USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
430 руб.  739 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Oklick 245M Black USB
430 руб. -42%
739 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
163

Описание товара Мышь Oklick 245M Black USB

Мышь проводная Oklick 245M – универсальная модель. Устройство можно использовать для игр, работы, повседневного применения. Мышь удобна и позволит полноценно управлять ПК.Изготовлена модель в белом цвете. Для производства ее корпуса применяется матовый пластик, он обладает приятной текстурой поверхности. Присутствует разноцветная подсветка, дополняющая дизайн.Мышь Oklick 245M оснащается оптическим светодиодным сенсором. Он обладает разрешением 1000 dpi, отлично считывает перемещения. Общее количество кнопок – три, они имеют четкое нажатие.Модель универсальная, она подходит для применения правой или левой рукой. Мышь получила стандартные габариты, масса изделия составляет 110 г. Подключение происходит посредством порта USB, питание для работы поступает по шине. Длина провода 1.5 м. Можно легко выполнить соединение, кабель не будет ограничивать перемещения манипулятора.Мышь прослужит вам в течение продолжительного времени. Использовались надежные компоненты при изготовлении, клавиши способны выдержать до 3000000 нажатий. Вы оцените все достоинства данного устройства.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 245M Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Мышь проводная Oklick 245M – универсальная модель. Устройство можно использовать для игр, работы, повседневного применения. Мышь удобна и позволит полноценно управлять ПК.Изготовлена модель в белом цвете. Для производства ее корпуса применяется матовый пластик, он обладает приятной текстурой поверхности. Присутствует разноцветная подсветка, дополняющая дизайн.Мышь Oklick 245M оснащается оптическим светодиодным сенсором. Он обладает разрешением 1000 dpi, отлично считывает перемещения. Общее количество кнопок – три, они имеют четкое нажатие.Модель универсальная, она подходит для применения правой или левой рукой. Мышь получила стандартные габариты, масса изделия составляет 110 г. Подключение происходит посредством порта USB, питание для работы поступает по шине. Длина провода 1.5 м. Можно легко выполнить соединение, кабель не будет ограничивать перемещения манипулятора.Мышь прослужит вам в течение продолжительного времени. Использовались надежные компоненты при изготовлении, клавиши способны выдержать до 3000000 нажатий. Вы оцените все достоинства данного устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Oklick 245M Black USB - по цене 430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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