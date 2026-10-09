Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб.
В наличии
Код товара: 148279
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 190 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х9
Вес, г.
500
Описание товара Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)
Представляет собой компактную коробочку весом около 900 г., которая, будучи подключенной к вашему компьютеру, увеличивает объем свободного места на 4 ТБ. Размещенный на рабочем столе внешний диск, осуществляя обмен информацией со скоростью 5 Гбит/с, будет радовать вас своим быстродействием. Вы сможете пополнять свою коллекцию аудио и видеозаписей, фотографий, практически не беспокоясь об оставшемся объеме свободного места. Кроме того данный диск пригоден к транспортировке, что позволяет иметь нужные программы и рабочую документацию всегда под рукой.
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Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - стоимость товара 18190 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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