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Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Вокруг света

Артикул: 115324
  • Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Вокруг света - фото 1
  • Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Вокруг света - фото 2
  • Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Вокруг света - фото 3
Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Вокруг света - фото 1
Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Вокруг света - фото 2
Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Вокруг света - фото 3
1 050 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 115324
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrainbox
Тип товараИгра настольная
Возрастот 8 лет
Количество деталей73
Комплектациякубик
Комплектацияпесочные часы
Комплектация715 карточка
Материалпластик
Материалкартон
В игре может принимать участие всего 1 игрок. Продолжительность сеанса игры - 10 минут. Цель игры - запоминание информации и верные ответы на вопросы за определенный отрезок времени. Игра развивает внимание, память, эрудицию, расширяет кругозор


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Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Вокруг света - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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