Смеситель для ванны Lemark Luna LM4114C
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%15 749 руб. 18 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103263
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, ручной душ, держатель для душа, инструкция, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х16
Вес, кг.
3.2
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Luna LM4114C
Представляем вам новое поколение одноручковых смесителей Lemark Luna . Принципиальным отличием от конкурентов является наличие у устройства керамического картриджа Sedal Due. Он работает в двух режимах: полном и экономичном. При фиксации в первом положении объём вытекающей воды уменьшается в два раза. Корпус данного смесителя изготовлен из пищевой латуни, которая абсолютно безопасна для здоровья. Компоненты изделия не подвержены образованию известковых отложений и сохраняют водную струю ровной и мягкой. Технические характеристики
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, ручной душ, держатель для душа, инструкция, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Представляем вам новое поколение одноручковых смесителей Lemark Luna . Принципиальным отличием от конкурентов является наличие у устройства керамического картриджа Sedal Due. Он работает в двух режимах: полном и экономичном. При фиксации в первом положении объём вытекающей воды уменьшается в два раза. Корпус данного смесителя изготовлен из пищевой латуни, которая абсолютно безопасна для здоровья. Компоненты изделия не подвержены образованию известковых отложений и сохраняют водную струю ровной и мягкой. Технические характеристики
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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