Rivelato Смеситель для кухни Vico Г-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
277
Длина излива
213
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681718
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
277
Длина излива
213
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
43х25х8
Вес, кг.
1.87
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Vico Г-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром
Vico кухонный однорычажный смеситель. Прямолинейный дизайн для лаконичной кухни. Высокий корпус смесителя L-образной формы. Прекрасно сочетается с большими чашами
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
хром, черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
277
Длина излива
213
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Vico кухонный однорычажный смеситель. Прямолинейный дизайн для лаконичной кухни. Высокий корпус смесителя L-образной формы. Прекрасно сочетается с большими чашами
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Rivelato Смеситель для кухни Vico Г-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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