Доставка в Сочи

В регионе Сочи, товары предлагаются к покупке самовывозом из пунктов выдачи.

Вы можете ознакомиться с полным списком пунктов выдачи, на странице Контакты или в карточке интересующего Вас товара.

Также можно выбрать пункт выдачи для получения товара, на этапе оформления заказа.

Возникли вопросы?

Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по телефону: 8(812)426-98-99 (звонок бесплатный).

Доставка заказов по России

Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.

Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.