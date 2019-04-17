Виниловая пластинка Iron Maiden, Somewhere In Time (0825646248544)

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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646248544
|Исполнитель
|Iron Maiden
|Альбом (сингл)
|SOMEWHERE IN TIME
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Возрастное ограничение
|18+
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|21.11.2014
|A1
|Caught Somewhere In Time
|7:22
|A2
|Wasted Years
|5:06
|A3
|Sea Of Madness
|5:52
|A4
|Heaven Can Wait
|7:24
|B1
|The Loneliness Of The Long Distance Runner
|6:31
|B2
|Stranger In A Strange Land
|5:43
|B3
|Deja-Vu
|4:55
|B4
|Alexander The Great
|8:35
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17.04.2019
Звук очень порадовал. Очень похоже на первое издание. Причем даже лучше во многих местах. Звучит мягко и приятно. Никаких искажений.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Один из моих самых любимых альбомов группы. Виниловое переиздание звучит намного лучше чем CD версия этого альбома .