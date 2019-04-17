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Виниловая пластинка Iron Maiden, Somewhere In Time (0825646248544)

(1)
Артикул: 98981
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Виниловая Пластинка Iron Maiden Somewhere In Time
1 460 руб. 
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98981
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Коллекция IRON MAIDEN
filter_noneТовар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646248544
ИсполнительIron Maiden
Альбом (сингл)SOMEWHERE IN TIME
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Возрастное ограничение18+
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза21.11.2014

Track List

A1Caught Somewhere In Time7:22
A2Wasted Years5:06
A3Sea Of Madness5:52
A4Heaven Can Wait7:24
B1The Loneliness Of The Long Distance Runner6:31
B2Stranger In A Strange Land5:43
B3Deja-Vu4:55
B4Alexander The Great8:35


Теги товара: Iron Maiden.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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17.04.2019
Достоинства:
Звук очень порадовал. Очень похоже на первое издание. Причем даже лучше во многих местах. Звучит мягко и приятно. Никаких искажений.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Один из моих самых любимых альбомов группы. Виниловое переиздание звучит намного лучше чем CD версия этого альбома .

Самовывоз невозможен
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