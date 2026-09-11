Бензопила Stihl MS 170, 1300Вт, 1,8л.с.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
30.1
Мощность двигателя
1.7 л. с.
Объём топливного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 93241
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
25
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
30.1
Мощность двигателя
1.7 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Уровень шума
108
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
5.84
Описание товара Бензопила Stihl MS 170, 1300Вт, 1,8л.с.
мощность - 1.7 л. с., длина шины - 40 см, объем двигателя - 0.25 см. куб.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
25
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
30.1
Мощность двигателя
1.7 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Уровень шума
108
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
мощность - 1.7 л. с., длина шины - 40 см, объем двигателя - 0.25 см. куб.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Бензопила Stihl MS 170, 1300Вт, 1,8л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Stihl MS 170, 1300Вт, 1,8л.с.