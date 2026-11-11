The Melvins, Napalm Death - Savage Imperial Death March (0689230029717)
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Характеристики
Описание товара The Melvins, Napalm Death - Savage Imperial Death March (0689230029717)
Savage Imperial Death March — это совместный студийный альбом американской рок-группы Melvins и английской экстремальной метал-группы Napalm Death, первоначально выпущенный в 2025 году ограниченным тиражом только для гастрольного тура Это расширенное издание на виниле включает новое оформление от Макки Осборна и два совершенно новых трека: «Awful Handwriting» и «Comparison Is The Thief Of Joy». Необыкновенное полноформатное сотрудничество двух самых бескомпромиссных групп тяжелой музыки: Melvins и Napalm Death. Названный в честь их совместных туров в 2016 и 2025 годах, этот альбом представляет собой настоящий гибридный проект, в котором участники обеих групп пишут и исполняют музыку вместе как единый коллектив. Записанный в лос-анджелесской студии Melvins, альбом включает в себя участие Базза Осборна и Дейла Кровера, а также Барни Гринвея, Шейна Эмбери и Джона Кука из Napalm Death. Результатом стало совместное творчество, которое Осборн описал как «сбывшуюся мечту», где риффы писались и записывались на ходу, сочетая в себе тяжелый, экспериментальный сладж Melvins с точностью и политической яростью грайндкора Napalm Death.
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