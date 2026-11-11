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The Melvins, Napalm Death - Savage Imperial Death March (0689230029717) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Melvins, Napalm Death - Savage Imperial Death March (0689230029717)

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The Melvins, Napalm Death - Savage Imperial Death March (0689230029717)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Melvins, Napalm Death
Альбом (сингл)
Savage Imperial Death March
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 
В наличии
Код товара: 755046
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Melvins, Napalm Death - Savage Imperial Death March (0689230029717)
4 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ipecac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ipecac
Barcode
[0689230029717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Melvins, Napalm Death
Альбом (сингл)
Savage Imperial Death March
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tossing Coins Into The Fountain Of Fuck, Some Kind Of Antichrist, Awful Handwriting, Nine Days Of Rain, Rip The God, Stealing Horses, Comparison Is The Thief Of Joy, Death Hour
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара The Melvins, Napalm Death - Savage Imperial Death March (0689230029717)

Savage Imperial Death March — это совместный студийный альбом американской рок-группы Melvins и английской экстремальной метал-группы Napalm Death, первоначально выпущенный в 2025 году ограниченным тиражом только для гастрольного тура Это расширенное издание на виниле включает новое оформление от Макки Осборна и два совершенно новых трека: «Awful Handwriting» и «Comparison Is The Thief Of Joy». Необыкновенное полноформатное сотрудничество двух самых бескомпромиссных групп тяжелой музыки: Melvins и Napalm Death. Названный в честь их совместных туров в 2016 и 2025 годах, этот альбом представляет собой настоящий гибридный проект, в котором участники обеих групп пишут и исполняют музыку вместе как единый коллектив. Записанный в лос-анджелесской студии Melvins, альбом включает в себя участие Базза Осборна и Дейла Кровера, а также Барни Гринвея, Шейна Эмбери и Джона Кука из Napalm Death. Результатом стало совместное творчество, которое Осборн описал как «сбывшуюся мечту», где риффы писались и записывались на ходу, сочетая в себе тяжелый, экспериментальный сладж Melvins с точностью и политической яростью грайндкора Napalm Death.

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Характеристики
Бренд
Ipecac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ipecac
Barcode
[0689230029717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Melvins, Napalm Death
Альбом (сингл)
Savage Imperial Death March
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tossing Coins Into The Fountain Of Fuck, Some Kind Of Antichrist, Awful Handwriting, Nine Days Of Rain, Rip The God, Stealing Horses, Comparison Is The Thief Of Joy, Death Hour
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Savage Imperial Death March — это совместный студийный альбом американской рок-группы Melvins и английской экстремальной метал-группы Napalm Death, первоначально выпущенный в 2025 году ограниченным тиражом только для гастрольного тура Это расширенное издание на виниле включает новое оформление от Макки Осборна и два совершенно новых трека: «Awful Handwriting» и «Comparison Is The Thief Of Joy». Необыкновенное полноформатное сотрудничество двух самых бескомпромиссных групп тяжелой музыки: Melvins и Napalm Death. Названный в честь их совместных туров в 2016 и 2025 годах, этот альбом представляет собой настоящий гибридный проект, в котором участники обеих групп пишут и исполняют музыку вместе как единый коллектив. Записанный в лос-анджелесской студии Melvins, альбом включает в себя участие Базза Осборна и Дейла Кровера, а также Барни Гринвея, Шейна Эмбери и Джона Кука из Napalm Death. Результатом стало совместное творчество, которое Осборн описал как «сбывшуюся мечту», где риффы писались и записывались на ходу, сочетая в себе тяжелый, экспериментальный сладж Melvins с точностью и политической яростью грайндкора Napalm Death.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Melvins, Napalm Death - Savage Imperial Death March (0689230029717) - данный товар вы можете купить по цене 4360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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