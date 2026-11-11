Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710)
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Описание товара Jimmy Witherspoon, Ben Webster - Roots (Analogue) (0753088605710)
…Поздравляем любителя блюза Чада Кассема с тем, что он распознал звуковую жемчужину, скрывающуюся за хорошей, но не выдающейся оригинальной записью. Кевин Грей из Cohearent Audio в очередной раз доказал, почему винил правит миром аудиофилов. По сравнению с оригинальным промо-изданием без обложки, этот релиз — это квантовый скачок вперед, с трехмерным изображением и мощным, потрясающим звуком». Запись = 10/10; Музыка = 10/10 — Деннис Д. Дэвис, Hi-Fi + выпуск 84 «Когда под именем исполнителя написано «с участием Бена Вебстера», и даже если исполнитель — блюзмен до мозга костей, вы знаете, что в его музыке будут джазовые мотивы. Если кто и смог показать неразрывную связь этих двух жанров, так это Уизерспун, который мог взять материал Билла Брунзи и заставить его звучать так, будто он был обработан Каунтом Баси. ... вы будете разрываться между тем, отнести ли это к блюзу или джазу. Купите этот альбом ради одной из лучших интерпретаций «Key to the Highway» за всю историю». — Качество звука 90 процентов — Кен Кесслер, Hi-Fi News ноябрь 2012 г. Настоящая, малоизвестная классика! Каким-то образом этот релиз 1961 года от Reprise, кажется, ускользнул от списка обязательных приобретений для аудиофилов. Это настоящая скрытая классика и невероятно тёплая запись. Небольшой состав музыкантов позволяет этим двум тяжеловесам по-настоящему раскрыться. Атмосфера непринуждённая и домашняя. В записи участвовали трубач Джеральд Уилсон, пианист Эрни Фриман, басист Ральф Гамильтон и барабанщик Джим Миллер. Альбом Roots был записан в часто недооценённой или забытой студии Radio Recorders в Голливуде, штат Калифорния. Студия, построенная в 1929 году, была одной из действительно великих — и великолепно звучащих — студий своего времени с невероятной дискографией классических произведений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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