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Selah Sue, The Gallands - Movin' (5056556173533) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Selah Sue, The Gallands - Movin' (5056556173533)

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Selah Sue, The Gallands - Movin&#039; (5056556173533) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Selah Sue, The Gallands
Альбом (сингл)
Movin'
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Selah Sue, The Gallands - Movin&#039; (5056556173533) - фото 1
  • Selah Sue, The Gallands - Movin&#039; (5056556173533) - фото 2
  • Selah Sue, The Gallands - Movin&#039; (5056556173533) - фото 3
  • Selah Sue, The Gallands - Movin&#039; (5056556173533) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 
В наличии
Код товара: 755036
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Selah Sue, The Gallands - Movin' (5056556173533)
3 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556173533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Selah Sue, The Gallands
Альбом (сингл)
Movin'
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, Another Way, Ready To Play, Break Me Free, You & Me, Rise As One, Guiding You, Movin', Into Forever, In A Minute, Nothing To Fear
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Selah Sue, The Gallands - Movin' (5056556173533)

Села Сью, исполнительница соул-музыки из Левена (Бельгия), возвращается с совместным альбомом с бельгийским джазовым дуэтом The Gallands (Стефан и Элвин Галланд, отец и сын).

Отзывы о товаре Selah Sue, The Gallands - Movin' (5056556173533)




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556173533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Selah Sue, The Gallands
Альбом (сингл)
Movin'
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, Another Way, Ready To Play, Break Me Free, You & Me, Rise As One, Guiding You, Movin', Into Forever, In A Minute, Nothing To Fear
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Села Сью, исполнительница соул-музыки из Левена (Бельгия), возвращается с совместным альбомом с бельгийским джазовым дуэтом The Gallands (Стефан и Элвин Галланд, отец и сын).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Selah Sue, The Gallands - Movin' (5056556173533) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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