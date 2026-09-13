Mother Mother - Grief Chapter (Coke Bottle Clear) (5054197789311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mother Mother
Альбом (сингл)
Grief Chapter
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712295
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197789311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mother Mother
Альбом (сингл)
Grief Chapter
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nobody Escapes, To My Heart, Explode!, Head Shrink, Days, Forever, Normalize, Goddamn Staying Power, The Matrix, God’s Plan, End of Me, Grief Chapter
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Mother Mother - Grief Chapter (Coke Bottle Clear) (5054197789311) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Escapes, To My Heart, Explode!, Head Shrink, Days, Forever, Normalize, Goddamn Staying Power, The Matrix, God’s Plan, End of Me, Grief Chapter
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитTangerine Dream - Keep (Coloured Vinyl) (0602435267081) винилова...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитFleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитSerge Gainsbourg, Histoire De Melody Nelson (0600753718377) вини...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMadonna - Like A Prayer (coloured) (0603497823161) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288)...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитChris Rea - Shamrock Diaries (40th Anniversary) (Green) (5021732...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитNewDad - Altar (5021732774163) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMadonna - Confessions II (coloured) (0093624822783) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMC5 - High Time (coloured) (0603497837359) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитJean-Luc Ponty - Individual Choice (4029759182436) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитOscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (40297591...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197789311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mother Mother
Альбом (сингл)
Grief Chapter
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nobody Escapes, To My Heart, Explode!, Head Shrink, Days, Forever, Normalize, Goddamn Staying Power, The Matrix, God’s Plan, End of Me, Grief Chapter
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Escapes, To My Heart, Explode!, Head Shrink, Days, Forever, Normalize, Goddamn Staying Power, The Matrix, God’s Plan, End of Me, Grief Chapter
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mother Mother - Grief Chapter (Coke Bottle Clear) (5054197789311) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mother Mother - Grief Chapter (Coke Bottle Clear) (5054197789311) виниловая пластинка